СК Мурманской области проверяет причины смерти мужчины в припаркованном автомобиле

«На данный момент следствием установлено, что погибший является жителем ЗАТО город Североморск, 1984 года рождения. По предварительным данным, смерть мужчины наступила во время сна в результате возгорания в моторном отсеке автомашины с заведённым двигателем», — говорится в сообщении.

По предварительной версии, погибший уснул в автомобиле с включённым двигателем, который через некоторое время по непонятным пока причинам загорелся.