СК Мурманской области проверяет причины смерти мужчины в припаркованном автомобиле 

В Североморске Мурманской области следователи Следственного комитета РФ проверяют обстоятельства смерти 34-летнего мужчины, обнаруженного в салоне сгоревшего автомобиля в одном из дворов города. Об этом сообщается на сайте СКР по региону.
«На данный момент следствием установлено, что погибший является жителем ЗАТО город Североморск, 1984 года рождения. По предварительным данным, смерть мужчины наступила во время сна в результате возгорания в моторном отсеке автомашины с заведённым двигателем», — говорится в сообщении.
По предварительной версии, погибший уснул в автомобиле с включённым двигателем, который через некоторое время по непонятным пока причинам загорелся.