Охранник ТЦ в Кемерово оставлен под арестом

Суд оставил под арестом охранника сгоревшего ТЦ в Кемерове

Кемеровский областной суд в пятницу оставил под стражей сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина , который, по версии следствия, 25 марта не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию в загоревшемся торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове , передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Заводского районного суда города Кемерово от 28 марта 2018 года в отношении Антюшина Сергея Игоревича оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения", — сказала судья Татьяна Першина.

Антюшин участвовал в заседании по онлайн-трансляции из следственного изолятора . Он заявил, что ему не понятны суть предъявленного обвинения и мера пресечения в виде ареста. "Я обычный охранник, я сделал все, что от меня зависело, пожарную сигнализацию я не отключал. Я от следствия скрываться не собираюсь, хочу, чтобы мне избрали более мягкую меру пресечения", — сказал он.

Защита обвиняемого просила изменить меру пресечения на домашний арест, поскольку, по мнению адвокатов, материалы дела не доказывают причастность их подопечного к инкриминируемым ему деяниям. Более того, защитники подчеркнули, что Антюшин помогал эвакуировать людей, активно дает показания.

Сотрудники СК и прокуратуры заявили, что считают обоснованным постановление суда первой инстанции о заключении Антюшина под стражу. Представители потерпевших также заявили, что поддерживают решение суда об аресте.

В заседании суда участвовали родственники погибших.

Работа охраны в ТЦ

Как сообщалось, 28 марта Заводский районный суд Кемерова арестовал Антюшина на два месяца по ходатайству следствия. Обвиняемый заявлял журналистам, что кнопка сигнализации была несправна, и он сообщал об этом начальству.

3 апреля представители Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии рассказали журналистам, что ЧОП "Центр защиты", охранявшее ТЦ, не поддерживало связь с дежурной частью полиции, куда приходят оповещения оперативных служб о возникновении чрезвычайной ситуации, а это позволило бы более оперативно отреагировать ЧОП на пожар. Кроме того, "Центр защиты" не имел прав на охрану ТЦ как объекта с массовым пребыванием людей.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявили семи фигурантам, их арестовали до 25 мая. Шесть из них направили апелляционные жалобы.