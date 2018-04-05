Зауральские спасатели учат эвакуироваться детей, пенсионеров и бомжей

Сегодня, 5 апреля, сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области и пожарно-спасательных подразделений, провели тактико-специальные учения на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.

По данным ведомства, уже в 10 утра учебная тревога сработала на 11 социально-значимых объектах Зауралья: в Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, Курганском специализированном доме ребенка, учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Пионерская специальная (коррекционная) школа — интернат, Лебяжьевской специальной (коррекционной) школе-интернате, Шадринском областном психоневрологическом диспансере, Шадринской специальной (коррекционной) школе-интернате, Далматовском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Лесниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Куртамышском психоневрологическом интернате.

Как поведут себя сотрудники учреждений, отвечающие за жизнь и безопасность своего контингента, какие действия будут предпринимать для спасения, а также в каком состоянии находится система пожаротушения и пожарная сигнализация будут зорко следить спасатели.

Специалистам надзорного ведомства предстоит также проверить работу, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения и пути эвакуации людей. Помимо технически проверяющие устраивают экзаменацию персоналу, который дежурит в ночное время. Ведь именно ночные пожары уносят жизни людей, которые не смогли вовремя спастись.

А еще спасатели обсуждают с зауральцами действия при ЧП, оказание первой медицинской помощи.

Всего сегодня в Курганской области пройдут 50 тактико-специальных учений.