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Зауральские спасатели учат эвакуироваться детей, пенсионеров и бомжей
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Зауральские спасатели учат эвакуироваться детей, пенсионеров и бомжей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 5 апреля, сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области и пожарно-спасательных подразделений, провели тактико-специальные учения на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.
По данным ведомства, уже в 10 утра учебная тревога сработала на 11 социально-значимых объектах Зауралья: в Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, Курганском специализированном доме ребенка, учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Пионерская специальная (коррекционная) школа — интернат, Лебяжьевской специальной (коррекционной) школе-интернате, Шадринском областном психоневрологическом диспансере, Шадринской специальной (коррекционной) школе-интернате, Далматовском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Лесниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Куртамышском психоневрологическом интернате.
Как поведут себя сотрудники учреждений, отвечающие за жизнь и безопасность своего контингента, какие действия будут предпринимать для спасения, а также в каком состоянии находится система пожаротушения и пожарная сигнализация будут зорко следить спасатели.
Специалистам надзорного ведомства предстоит также проверить работу, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения и пути эвакуации людей. Помимо технически проверяющие устраивают экзаменацию персоналу, который дежурит в ночное время. Ведь именно ночные пожары уносят жизни людей, которые не смогли вовремя спастись.
А еще спасатели обсуждают с зауральцами действия при ЧП, оказание первой медицинской помощи.
Всего сегодня в Курганской области пройдут 50 тактико-специальных учений.
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