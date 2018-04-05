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При обрушении на шахте в Грузии погибли шесть человек
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При обрушении на шахте в Грузии погибли шесть человек 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Шесть человек погибли и трое пострадали в результате обрушения свода на шахте на западе Грузии, сообщили в МВД страны.
«К рассвету 5 апреля в Центр неотложной помощи поступило уведомление о том, что в городе Ткибули (запад Грузии) в первом районе шахты им. Менделя несколько человек получили телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь», — передает РИА «Новости» сообщение МВД Грузии.
По сообщению ведомства, погибли шесть человек, еще трое пострадали.
В шахте деформировалась стена, в результате чего обрушился свод. МВД Грузии возбудило дело по статье «нарушение правил безопасности». Отмечается, что лишь на прошлой неделе в регионе Имерети также шахтер погиб из-за обрушения стены, он оказался под завалами.
Напомним, 11 марта в результате обрушения породы в шахте «Беларуськалия» двое рабочих, оказавшихся под завалами, погибли.
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