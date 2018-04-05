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При пожаре в челябинской многоэтажке погиб инвалид
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При пожаре в челябинской многоэтажке погиб инвалид 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня утром в Челябинске загорелась многоэтажка на улице Энергетиков. Эвакуировали 20 человек, в том числе двои детей.
«Сообщение поступило в 8:17. На место были направлены четыре автоцистерны с одной автолестницей. По прибытии был выявлен запах дыма. На пятом этаже из-под двери выходил дым», — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
В квартире погиб один человек. Со слов соседей, он был инвалидом. В настоящее время пожар ликвидирован, спасатели проверяют наличие других пострадавших или погибших.
Ранее «ФедералПресс» писал о пожаре в общежитии по улице 3-го Интернационала в Центральном районе. Тогда погибли двое: мужчина и женщина. Еще два человека госпитализированы в лечебные учреждения города.
Фото: pixabay.com
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