Соревнования помогают спасателям при ликвидации ДТП

В этом году в соревнованиях пожарных и спасателей по ликвидации дорожно-транспортных происшествий приняли участие 29 команд: команды от каждого подразделения Пожарно-спасательного центра Москвы , а также команда ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах». За звание лучшей команды боролись лучшие представители своих отрядов, поэтому соревнования получились зрелищными и захватывающими.

Соревнования проводились на учебно-материальной базе пожарно-спасательных отрядов № 206, № 209 имени полковника А. А. Жебелева и № 214 ГКУ «ПСЦ». Программу соревнований для совершенствования навыков пожарных и спасателей ежегодно усложняют.

— Несмотря на новизну программы, наши пожарные и спасатели продемонстрировали высокое мастерство и слаженность командной работы. Данные соревнования направлены в первую очередь на повышение профессионализма московских огнеборцев и спасателей, ведь от их действий зачастую зависит спасение людей во время чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, — отметил заместитель начальника ГКУ «ПСЦ» Андрей Калгин.

По итогам соревнований золото и серебро соревнований достались командам пожарно-спасательного отряда №209 имени полковника А. А. Жебелева, третье место завоевали спасатели аварийно-спасательного отряда № 8 ГКУ «ПСЦ».

В ходе соревнований оценивалась и психологическая составляющая. Лучшими в номинации «За качественное оказание психологической поддержки пострадавшим» стали команды пожарно-спасательного отряда № 201, аварийно-спасательного отряда № 9, аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы.