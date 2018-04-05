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В Волгограде за две минуты эвакуировали торговый центр «Пирамида»
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В Волгограде за две минуты эвакуировали торговый центр «Пирамида» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Торговый центр «Пирамида» в Центральном районе Волгограда спасли от условного пожара. С самого утра сотрудники МЧС развернули пожарную лестницу и эвакуировали всех сотрудников за две минуты.
— Учения начались в 7:30, — рассказали в торговом центре. — В этот раз сотрудники МЧС отработали полный сценарий пожара: они использовали пожарную лестницу, достали рукава и даже пустили немного воды. Все сотрудники за две минуты вышли из торгового центра через эвакуационные выходы. Центральные двери использовали только посетители нашего фитнес-клуба.
По словам работников ТРЦ «Пирамида», после страшной трагедии в Кемерово они эвакуировались из здания уже несколько раз.
— Сначала у нас прошли внутренние проверки, а потом приехали сотрудники прокуратуры, — прокомментировали в приемной ТРЦ «Пирамида».
На этой неделе в Волгограде проверили ТРЦ «Парк Хаус» и «Диамант на Комсомольской». Накануне пожарные машины показались и рядом с высоткой «Волгоград-сити».
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