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Челябинск окутал туман с запахом гари
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Челябинск окутал туман с запахом гари 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня утром задыхались жители нескольких районов Челябинска и Копейска. Города окутал туман с запахом гари от пожаров в угольном разрезе.
«Копейск, Октябрьский, многие районы Челябинска опять накрыло дымом от пожаров с разреза. Причем все это ещё осложняет туман, который сегодня наблюдают в городе и области», — написал директор благотворительного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.
«ФедералПресс» писал, что министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, обеспокоенный экологической ситуацией в регионе, поддержал проект рекультивации Коркинского угольного разреза с помощью хвостов будущего Томинского горно-обогатительного комбината.
По словам Виталия Безрукова, сегодня челябинам мешают дышать и выбросы промышленных предприятий.
«Ситуация довольно знакомая и паники совсем нет, сразу говорим, что и откуда идёт. Да и все надзорные работают в нужном направлении как по малым предприятиям южнее города, так и по разрезу», — сообщил эколог.
Фото: pixabay.com
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