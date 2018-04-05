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Ледовая переправа через реку Суру закрыта в Нижегородской области
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Ледовая переправа через реку Суру закрыта в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
В связи с оттепелью 4 апреля в Нижегородской области была закрыта ледовая переправа через реку Суру, которая находилась около села Наваты в Пильнинском районе и вела в город Шумерля Республики Чувашия. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сейчас на подъезде к переправе выставлены знаки о запрете движения транспортных средств. В Нижегородской области действовала только одна автомобильная ледовая переправа. ГУ МЧС предупреждает, что выезд на лед водоемов Нижегородской области запрещен.
Ранее сообщалось, чтонижегородские школьники сняли креативный социальный ролик «Осторожно, тает лед!» на мотив пести группы «Грибы».
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
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