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Утечка цианида калия произошла в пражской лаборатории
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Утечка цианида калия произошла в пражской лаборатории 

Москва24 32 минуты назад
Фото: Москва24
В лаборатории, расположенной в районе Беховице на востоке Праги, произошла утечка цианида калия, сообщает РИА Новости. В результате ЧП пострадал один сотрудник. Его доставили в больницу с поврежденной рукой.
Инцидент произошел вечером 4 апреля. По предварительным данным, утечка произошла при работе с предназначенными для ликвидации остатками цианида калия. В лаборатории автоматически включилась система специального проветривания, угрозы для окружающей среды нет.
Сотрудники МЧС в специальных комбинезонах совместно со специалистами-химиками засыпали вытекший раствор сорбентом, который затем вывезли в специальных емкостях для ликвидации.
На время очистных работ полиция временно перекрыла для движения район вокруг лаборатории. К утру 5 апреля все работы завершили, объект передали его владельцам.
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