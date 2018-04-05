Курганским общежитием по проспекту Конституции занялась прокуратура после очередного обрушения

Дом № 32 по проспекту Конституции снова пострадал: кирпичная кладка вокруг одного из окон обрушилась. Прокуратура Кургана в течение 2016 года уже проводила проверки и вынесла руководителю УК «Надежность» и администрации Кургана предписания. Тогда через суд удалось добиться предотвращения аварийной ситуации — дом перетянули металлической конструкцией. Но в конце марта этого года со зданием случилась новая неприятность — выпали кирпичи и часть карниза крыши.

— Произошла эвакуация жильцов. Аварийная ситуация была снята, поставлены подпорки, для того чтобы убрать нагрузку на перекрытия. Аварийно-восстановительные работы неоднократно приостанавливались в связи с необходимостью дополнительного обследования дома и финансирования работ, — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области

Печально известный дом 1973 года постройки уже не раз приковывал к себе взгляды сотрудников надзорных органов. Тридцать пять лет назад, 12 января 1983 года, обрушилась часть дома — погибли 15 человек, сообщал Regnum . После катастрофы здание общежития было восстановлено, однако стало более коротким, стены укрепили арматурными скобами и стяжками. По данным сайта «Реформа ЖКХ», ближайший капитальный ремон ожидает общежитие в 2022 году. Тогда будут отремонтированы фасад и крыша.

В 2013 году по результатам обследования жилого дома было принято решение о необходимости проведения капитального ремонта, однако ремонтные работы так и не были выполнены.

Сейчас сведений об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации при эксплуатации многоквартирного жилого дома не имеется, ситуация находится на контроле прокуратуры области.