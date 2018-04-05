Ещё
Курганским общежитием по проспекту Конституции занялась прокуратура после очередного обрушения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курганским общежитием по проспекту Конституции занялась прокуратура после очередного обрушения 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Дом № 32 по проспекту Конституции снова пострадал: кирпичная кладка вокруг одного из окон обрушилась. Прокуратура Кургана в течение 2016 года уже проводила проверки и вынесла руководителю УК «Надежность» и администрации Кургана предписания. Тогда через суд удалось добиться предотвращения аварийной ситуации — дом перетянули металлической конструкцией. Но в конце марта этого года со зданием случилась новая неприятность — выпали кирпичи и часть карниза крыши.
— Произошла эвакуация жильцов. Аварийная ситуация была снята, поставлены подпорки, для того чтобы убрать нагрузку на перекрытия. Аварийно-восстановительные работы неоднократно приостанавливались в связи с необходимостью дополнительного обследования дома и финансирования работ, — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Печально известный дом 1973 года постройки уже не раз приковывал к себе взгляды сотрудников надзорных органов. Тридцать пять лет назад, 12 января 1983 года, обрушилась часть дома — погибли 15 человек, сообщал Regnum. После катастрофы здание общежития было восстановлено, однако стало более коротким, стены укрепили арматурными скобами и стяжками. По данным сайта «Реформа ЖКХ», ближайший капитальный ремон ожидает общежитие в 2022 году. Тогда будут отремонтированы фасад и крыша.
В 2013 году по результатам обследования жилого дома было принято решение о необходимости проведения капитального ремонта, однако ремонтные работы так и не были выполнены.
Сейчас сведений об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации при эксплуатации многоквартирного жилого дома не имеется, ситуация находится на контроле прокуратуры области.
45.ru: последние новости
В Кургане на трассе «Иртыш» сгорела фура В курганском ТЦ «Стрекоза» пожарные проверили работу сигнализации и провели эвакуацию Огнем уничтожены баня, кровля, имущество... В Рябково сгорел дом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции96
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»475
Российских олигархов ждет «сюрприз»428
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей43
В Бахрейне нашли нефтяной запас России68
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
00:30
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение