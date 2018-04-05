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В Ноябрьске горел магазин «Монетка» (ВИДЕО)
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В Ноябрьске горел магазин «Монетка» (ВИДЕО) 

Красный Север 30 минут назад
Фото: Красный Север
О возгорании торговых и производственных помещений по улице Транспортной в Ноябрьске пожарным сообщили в 18.32.
Как сказали «Красному Северу» в отделении профилактики пожаров 2 ОФПС, через две минуты огнеборцы были на месте ЧП. Наблюдался дым из окон подсобных помещений. Открытое горение пожарные ликвидировали за 13 минут. Полностью пожар был потушен в 18.54.
Огнем повреждено производственное помещение, расположенное с тыльной стороны строения, имущество, потолок и стены в коридоре. Разрушены четыре оконных проема. В торговых помещениях «Монетки» обрушены навесные потолки.
Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются. Проводится доследственная проверка. О пострадавших не сообщается.
Видео: vk.com/Происшествия Ноябрьск
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