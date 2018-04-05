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В нескольких торговых центрах Барнаула нашли серьезные нарушения
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В нескольких торговых центрах Барнаула нашли серьезные нарушения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура Алтайского края проверила торгово-развлекательные центры Барнаула и, по словам специалистов, результаты не порадовали. Напомним, массовые ревизии торговых комплексов по стране начались после крупнейшего пожара в кемеровской «Зимней вишне», жертвами которого стали 64 человека. Впоследствии СКР сообщило, что причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.
В итоге серьезные нарушения противопожарной безопасности выявлены в четырех ТРЦ Барнаула: «Весна», «Волна», «Европа» и «Огни». В частности в некоторых из них не работает в автоматическом режиме система оповещения и управления эвакуацией, а также отдельные двери этих ТРЦ открываются не по ходу эвакуации. Кроме того, зачастую эвакуационные выходы находятся в складских помещениях.
Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, по итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования, а лиц, виновных в нарушениях, привлекут к ответственности.
Фото: pixabay.com.
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 Ещё 2 источника 
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