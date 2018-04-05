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В жилом здании города Таоюань Тайваня произошел пожар, четверо погибли
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Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

В жилом здании города Таоюань Тайваня произошел пожар, четверо погибли 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тайбэй, 5 апреля /Синьхуа/ — Ранним утром в двухэтажном жилом здании города Таоюань Тайваня произошел пожар, в результате чего погибли трое взрослых и один ребенок.
По сообщению местных СМИ, пожар вспыхнул в 04:48. На тушение огня были задействованы 26 пожарных машин и 81 пожарный. На место инцидента были также направлены 6 карет скорой помощи.
Пожар был ликвидирован в 05:37. Пожарным удалось извлечь из завалов троих взрослых и одного ребенка, у которых отсутствовали признаки жизни.
Обстоятельства и причины ЧП выясняются. -0-
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