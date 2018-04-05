Сильный ветер осложняет ситуацию с природными пожарами в ЕАО

"В настоящее время у нас открыт пожароопасный сезон и уже зарегистрировано 27 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превышает 300 гектаров. Пожары ликвидируются в сутки возникновения. Остаются действующими два природных пожара в Биробиджанском и Облученском районах. На них работают люди. Распространению огня способствует сильный порывистый ветер, который уже несколько суток действует на всей территории области", — приводятся в сообщении слова начальника ГУМЧС России по ЕАО Романа Бойко.

Он отметил, что ежедневно в регионе регистрируются термические точки. На сегодняшний день их 64. Значительная их часть — палы сухой травы, в 100% случаях они возникают по вине человека. Районы, где отмечены термоточки, патрулируются наземными группами, с помощью авиации и беспилотников, через космический мониторинг. В зависимости от расположенности загорания оно ликвидируется либо силами лесников — в лесных массивах, либо сотрудниками МЧС России — в окрестностях населенных пунктов.

По словам Бойко, пожарная инспекция проводит ежедневные профилактические рейды по населенным пунктам. К ним привлекаются полицейские, волонтеры, а также старосты поселений. Гражданам разъясняются требования законодательства о запрете сжигания сухой травы. Нарушителей правил пожарной безопасности привлекают к административным штрафам, которые составляют для граждан до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.