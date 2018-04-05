Ещё
Сильный ветер осложняет ситуацию с природными пожарами в ЕАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

Сильный ветер осложняет ситуацию с природными пожарами в ЕАО 

РИА Новости 1 час назад
ХАБАРОВСК, 5 апр — РИА Новости. Пожароопасная обстановка в Еврейской автономной области осложняется сильным порывистым ветром, который не прекращается в регионе несколько дней, сообщает в четверг региональный главк МЧС.
"В настоящее время у нас открыт пожароопасный сезон и уже зарегистрировано 27 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превышает 300 гектаров. Пожары ликвидируются в сутки возникновения. Остаются действующими два природных пожара в Биробиджанском и Облученском районах. На них работают люди. Распространению огня способствует сильный порывистый ветер, который уже несколько суток действует на всей территории области", — приводятся в сообщении слова начальника ГУМЧС России по ЕАО Романа Бойко.
Он отметил, что ежедневно в регионе регистрируются термические точки. На сегодняшний день их 64. Значительная их часть — палы сухой травы, в 100% случаях они возникают по вине человека. Районы, где отмечены термоточки, патрулируются наземными группами, с помощью авиации и беспилотников, через космический мониторинг. В зависимости от расположенности загорания оно ликвидируется либо силами лесников — в лесных массивах, либо сотрудниками МЧС России — в окрестностях населенных пунктов.
По словам Бойко, пожарная инспекция проводит ежедневные профилактические рейды по населенным пунктам. К ним привлекаются полицейские, волонтеры, а также старосты поселений. Гражданам разъясняются требования законодательства о запрете сжигания сухой травы. Нарушителей правил пожарной безопасности привлекают к административным штрафам, которые составляют для граждан до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.
РИА Новости: последние новости
В Казани студент потушил пожар в университете, задув огонь В Тюмени произошел пожар в магазине игрушек Депутат назвал избыточной мерой думское расследование трагедии в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ16
Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение560
Новый облик Леонтьева удивил Интернет61
Российских олигархов ждет «сюрприз»75
На пляже Таиланда нашли «Чужого»45
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение