Знаменитости помогают мальчику, который потерял семью при пожаре в Кемерове

Справится с тяжелейшей депрессией 11-летнему Сереже, который лишился всей семьи при пожаре в «Зимней вишне», помогает огромное количество незнакомых людей. Напомним, мальчика в последний момент вытолкал из окна 4 этажа его отец, сам мужчина погиб, как и его жена, и дочь.

После того как Сережа пришел в себя, ему рассказали о трагедии. Мальчик находится не только в подавленном состоянии, у него также страшные травмы — ушиб печени, сердца, почек, лёгких, перелом костей таза без смещения.

"Мы чувствуем огромную поддержку, большое спасибо людям — они откликаются, помогают. Даже не думали, что такая поддержка будет! Филипп Киркоров посодействовал, перечислил средства. Из известных людей ещё Виктория Боня обращалась. Она звонила лично, выразила свои соболезнования. Я дала ей номер карты для перевода. Все деньги пойдут на помощь ребёнку. Нам уже пишут — вы миллионы получили. Понимаете, мы денег не просим. Мы изначально говорили, что нам ничего не надо, но люди всё писали и писали, что хотят помочь. Полученные деньги пойдут только на ребёнка, нам нужно его поднимать, растить. Сами понимаете", — цитирует «День. Онлайн» тетю мальчика.

По словам основателя Центра помощи Татьяны Думенко, мальчика завалили подарками. Например, одна из семей в Кемерово решила на протяжении всей жизни оказывать ему помощь. Известно, что в дальнейшем мальчика заберет его бабушка.

Ранее «СП» сообщала, что глава МЧС Владимир Пучков извинился перед семьями, потерявшими детей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

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