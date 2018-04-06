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Суд в Кемерове оставил под стражей управляющую ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок
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Суд в Кемерове оставил под стражей управляющую ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок 

Авторадио 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Всего по делу арестованы семь человек. Все они обжаловали арест, кроме технического директора компании-собственника ТЦ Георгия Соболева. Эти жалобы суд не удовлетворил.
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