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Суд в Кемерове оставил под стражей управляющую ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок
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Суд в Кемерове оставил под стражей управляющую ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок
Авторадио
7 часов назад
Фото:
Национальная Служба Новостей
Комментарии
Всего по делу арестованы семь человек. Все они обжаловали арест, кроме технического директора компании-собственника ТЦ
Георгия Соболева
. Эти жалобы суд не удовлетворил.
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