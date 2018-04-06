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Суд оставил под арестом главу компании-разработчика системы безопасности ТЦ в Кемерово
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Суд оставил под арестом главу компании-разработчика системы безопасности ТЦ в Кемерово 

Газета.Ru 2 часа назад
Кемеровский областной суд оставил под стражей Игоря Полозиненко, руководителя компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости».
"Суд апелляционной инстанции постановил постановление Заводского районного суда Кемерово… в отношении Полозиненко Игоря Владимировича оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения", — сказал судья.
Ранее генеральная прокуратура сообщила о закрытии 15 торговых центров по всей стране после пожара в Кемерово. Самыми распространенными нарушениями стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.
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