Шанс на спасение. Помогут ли индивидуальные средства защиты при пожаре?

Страшный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и трагические события, с ним связанные, заставили российских граждан новыми глазами взглянуть на свою безопасность и безопасность своих детей. Мы понимаем, что опасны могут быть не только торгово-развлекательные комплексы. Наши высотные многоквартирные дома — тоже большие ловушки, где путь эвакуации только один — через подъезд.

Поэтому у людей резко вырос интерес к различным индивидуальным средствам защиты от дыма и огня. Сегодня в топ самых популярных запросов в поисковиках вышли самоспасатели, огнетушители, датчики дыма. Граждане решили, что к экстремальным ситуациям надо быть хотя бы минимально подготовленными.

От 25 минут до часа

Самоспасатели предназначены для защиты органов дыхания и кожи человека от отправляющего воздействия продуктов горения, токсичных или химических веществ. Их применяют во время эвакуации на пожаре или при авариях на производстве. Наличие таких средств увеличивает шансы на спасение во время чрезвычайных ситуаций.

Данные индивидуальные средства защиты разделяют на две группы: изолирующие и фильтрующие.

Первые полностью изолируют органы дыхания и лицо, в их конструкцию входит спецбаллон, через который в маску подается кислород. Чаще используются в случае аварий и пожаров на производстве. Для бытового применения лучше подходят самоспасатели фильтрующего типа: они просты в применении и не имеют громоздких дополнительных элементов, могут использоваться взрослыми или детьми старше 7 лет.

Такой прибор представляет собой капюшон с прозрачной маской и эластичными креплениями, дыхание осуществляется через фильтр. В зависимости от вида присутствующих в воздухе токсичных веществ время защиты составляет от 25 минут до часа. Надо сказать, что если в воздухе содержание кислорода минимальное (менее 17%), то такие самоспасатели не используются. Зато они могут защитить от продуктов горения — к примеру, если горит пластиковая обшивка.

Также граждане начали проявлять интерес к огнезащитным накидкам. Такая накидка — это локальная защита человека от открытого пламени. Материал накидки не менее 20 секунд не возгорается и не разрушается при воздействии открытого пламени с температурой 800 градусов. Ее можно использовать для изоляции небольшого очага возгорания площадью до 0,5 кв. метров.

Сравниваем огнетушители

Огнетушители, которые подходят для использования в квартирах и жилых домах, могут быть нескольких видов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, свои особенности применения, и при выборе это необходимо учитывать.

Порошковый огнетушитель. В основном применяется для тушения легковоспламеняющихся жидкостей. При использовании может образоваться токсичное облако, поэтому он больше подходит для тушения на больших площадях. К тому же вещи после тушения порошковым огнетушителям восстановлению не подлежат.

Воздушно-пенный (водный) огнетушитель. Он подходит и для квартир, и для загородных и сельских домов. Хорошо справляется с возгоранием древесины. Он способен ликвидировать огонь, независимо от очага возгорания. Правда, вещи, на которые попал раствор, надо будет потом выкидывать.

Углекислотный огнетушитель. Идеально подходит при возгорании бытовой техники или проводки. Довольно прост в использовании, после него остается минимальное количество грязи, вещи в квартире не пострадают. При тушении пожара этим огнетушителем лучше одевать специальные рукавицы.

Для дома и квартиры наиболее оптимальные варианты — это огнетушители весом от 4 до 8 кг.

Оперный театр чуть не сгорел

По словам начальника отдела предупреждения пожаров и обучения населения ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» Маргариты Шигаровой, квартирные огнетушители могут справиться с локальным возгоранием и не допустить развития серьезного пожара. Что касается самоспасателей, то они, как правило, должны быть в социальных учреждениях — например, детских домах, домах престарелых и т.д.

Сейчас в квартирах в целях безопасности граждане могут самостоятельно устанавливать пожарные извещатели, которые своевременно предупреждают об опасности в случае возгорания. В быту этот прибор часто называют датчиком дыма. Он реагирует на повышение температуры в помещении до 75 градусов по Цельсию и подает звуковой сигнал. Такой датчик может работать на обычной батарейке «Крона», он вполне демократичен по цене.

«На мой взгляд, важно говорить не только о средствах спасения во время пожара, но и о способах профилактики, — считает Маргарита Шигарова. — Раньше долгое время основной причиной пожаров было неосторожное обращение с огнем. В последние годы главными причинами стали проблемы с электропроводкой и возгорание электроприборов. Многократно возросшая нагрузка на существующие сети приводит к короткому замыканию и пожарам. Это касается и городских квартир, и сельских домов».

В этой ситуации жители не должны пренебрегать элементарными правилами противопожарной безопасности. Во-первых, не надо включать одновременно более двух электроприборов в одну розетку. Во-вторых, когда хозяева уходят из дома, то включенным можно оставить только холодильник, все остальные электроприборы (в том числе телевизоры, компьютеры) должны быть выключены из сети. Если, допустим, телевизор не выключен и находится «в режиме ожидания», то в этом случае перепады напряжения могут спровоцировать короткое замыкание.

«Несколько лет назад, — говорит Маргарина Шигарова, — из-за невыключенного факса чуть не сгорел оперный театр. Ночью произошло возгорание и задымление. Хорошо, что все вовремя потушили, возгорание ликвидировали. Но факт такой был. Так что гражданам нужно внимательно следить за тем, создают ли электроприборы чрезмерную нагрузку на сети».