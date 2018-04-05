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В тюменском магазине игрушек ликвидирован крупный пожар
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В тюменском магазине игрушек ликвидирован крупный пожар 

RT на русском 19 минут назад
В Тюмени в магазине игрушек Rich Family на Кремлёвской улице ликвидирован пожар, охвативший более трёх тысяч квадратных метров здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС России.
«Открытое горение было ликвидировано в 03:55 по местному времени (01:55 мск. — RT). Сейчас ведётся проливка конструкций и разбор завалов», — уточнил собеседник агентства.
Возгорание в здании магазина произошло в 00:15 (22:15 мск). Отмечается, что общая площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров.
По данным агентства, пострадавших в результате инцидента к настоящему моменту нет.
Ранее сообщалось, что в торговом центре «Персей для детей» в Москве произошёл пожар, в результате которого, по последним данным, погиб сотрудник центра и пострадали шесть пожарных.
Телеканал «360» передавал слова очевидцев инцидента.
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