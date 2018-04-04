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Источник: два Ка-32 приведены в готовность для тушения ТЦ «Персей» в Москве
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Источник: два Ка-32 приведены в готовность для тушения ТЦ «Персей» в Москве
РИА Новости
17 часов назад
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