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Источник: два Ка-32 приведены в готовность для тушения ТЦ «Персей» в Москве
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Источник: два Ка-32 приведены в готовность для тушения ТЦ «Персей» в Москве 

РИА Новости 17 часов назад
РИА НОВОСТИ
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