«Едкий дым разъедал глаза, остались одни руины»: ночной пожар в тюменском Rich Family глазами очевидцев

В ночь с 4 на 5 апреля на Крёмлёвской загорелся магазин Rich Family. Пожарных вызвали очевидцы ЧП, живущие неподалёку: их смутил едкий дым, от которого в миг заслезились глаза. Стараниями 67 сотрудников МЧС через час пожар удалось потушить. К счастью, никто не пострадал, а бывший магазин теперь красуется без кровли, с оплавленным фасадом. От игрушек не осталось ничего.

— Увидела этот жуткий пожар из окна: живу неподалёку. Высокое яркое пламя столбом, жуткое зрелище. Надеюсь, не пострадал никто. И все живы. А вот в случайность такого возгорания я не верю и всё тут. Думаю, это кто-то специально устроил, только вот зачем? С начала года, вы заметили, почти каждый день что-то горит? Магазин этот мне жаль очень, он хороший был. И сотрудников его жаль: куда им работать идти?, — переживает тюменка Оксана Сергеева.

Из-за обилия пластиковых элементов в отделке, пламя быстро разошлось по всей площади здания

— В этот магазин раньше ездил часто: покупал машинки сыновьям. Собирались и сегодня поехать снова, но сами видите. Владельца магазина жаль: мужик миллионов на 300 попал по убыткам, может, и больше. Надеюсь, уладят там все дела, а магазин — восстановят, — рассуждает отец двоих детей Максим Рекин.

О владельце торговой сети кое-что известно. Например, то, что тюменский филиал гипермаркета он сдаёт в аренду.

— Может быть кто-то скажет, что я несу бред, но твёрдо решила: ну их, эти ТРЦ! Нет желания туда идти. Страшно, что случится нечто подобное. Особенно, когда рядом находится моя малышка Вика. Магазин этот жаль: нравилось туда ездить по выходным. Не обязательно даже что-то покупать. Просто побродить, полюбоваться, — поделилась наша читательница Юлия Савина.

Как оказалось, о существовании такого магазина с куклами и машинками знают не все тюменцы.

— От подруги узнала по дороге на работу, что сгорел склад с игрушками. Жутко, что вновь пожары. Скажите, точно никто не пострадал? Всё живы?, — расспрашивала нас Ирина Вакарина.

Едкий дым разъедал глаза, остались_2018+04_05 — Снимаю с сестрой квартиру на Карла Маркса , это недалеко от этого магазина. Не закрыли на ночь форточки и чуть не задохнулись от едкого дыма. Что такое в Тюмени творится? Сначала дом на Олимпийской, теперь вот это. Неужели кто-то специально это устраивает?, — интересуется новоявленная тюменка Ксения Белова

Очевидцы стремились сделать кадры. Рассматривать их и правда жутковато

Наш корреспондент, которая сейчас находится на месте ЧП, сообщает: здание всё ещё дымит. Очень слабо, правда. Рядом дежурит машина МЧС.

Обшивка продолжает тлеть на ветру. Входные двери разблокировались автоматически

Вот так бывший магазин выглядит изнутри. Везде — один сплошной пластик.

Ответ на вопрос, осталось ли что-то от игрушек и витрин

Идём дальше. Картина примерно та же.

Вдали видны куски обрушившейся кровли. Под завалами — куклы и машинки

У запасного входа в магазин. Вот, как обстоят дела тут в эти минуты.

Ещё чуть-чуть, и стены с грохотом повалятся вниз

Стекла выбило из-за высоких температур. Некоторые двери сохранились, но сильно оплавились изнутри

Если вам известны обстоятельства или подробности сегодняшнего ночного пожара, у вас есть фото или видео, то свяжитесь с дежурным журналистом: 8-982-781-74-07 (можно СМС, Viber, Telegram).