Психологи помогают родственникам погибших в «Зимней вишне»

После трагедии в «Зимней вишне» пострадавшим оказывают повсеместную помощь — как моральную, так и финансовую. С жителями Кемерово работают в «Центре помощи».

«В больнице остались 2–3 человека. У пострадавших было мало ожогов, несущественных. Мы сейчас все-таки больше озабочены именно психологической помощью. Например, после трагедии есть люди, которые попали в больницу с сердечным приступом. Знаю женщину, которая оказалась в «Зимней вишне» во время пожара с ребенком. Она вышла оттуда. Но до сих пор не смотрит телевизор, не читает новости, она закрылась от внешнего мира, ей плохо, она каждый день заново переживает этот страх и ужас. Мы с ней работаем. А вот Игорь Востриков , который потерял жену, детей, сестру, наоборот, категорически отказывается от психологов. Не подпускает их к себе. Рядом с ним родственники погибших, его родные, которым самим нужна помощь, но она может быть оказана только с их согласия, — цитирует «День. Онлайн» руководителя Общественного центра помощи в Кемерове Татьяну Думенко.

Центр помощи решил обратить внимание и на поселок Трещевский, где погибли шесть одноклассниц. Там решено было отремонтировать школу, так как детям даже некуда сходить и нечем заняться. Туда уже привезли книги и игрушки.

Ранее «СП» сообщала, что справится с тяжелейшей депрессией 11-летнему Сереже, который лишился всей семьи при пожаре в «Зимней вишне», помогает огромное количество незнакомых людей.

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