В Забайкалье задержали школьников, устроивших степной пожар

ЧИТА , 5 апреля. / ТАСС /. Полицейские в Забайкалье задержали троих школьников, которые устроили степной пожар возле села Байгул, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД

"В селе Байгул участковый и инспектор по делам несовершеннолетних задержали троих школьников. Сотрудники полиции установили, что подростки развели костер, из-за которого загорелась сухая трава. В результате огонь охватил около 100 га степи возле села", — сказали в ведомстве.

Родителей школьников привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями… обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Природные пожары в Забайкалье начались в конце марта. По данным минприроды края на 08:00 (02:00 мск), в регионе действуют пять лесных пожаров на общей площади 69 га. Угрозы населенным пунктам нет. Огонь тушат 58 человек, задействовали 12 единиц техники.