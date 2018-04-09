Паводок-2018: В Аткарском районе организованы две лодочные переправы 

В Саратове оказались перелиты 12 низководных мостов. Как сообщили АиФ-Саратов в главном управлении МЧС России по Саратовской области, по данным на 9 апреля остаются перелиты мосты у села Залесянка, поселков Штейнгардт и Песчанка Самойловского муниципального района, у Невежкино, Атаевки и в Лысых Горах Лысогорского муниципального района. Мост затоплен у села Монастырского Калининского муниципального района, два моста перелиты в Аткарске и один в поселке Земляные Хутора Аткарского района, а также Нестеровки Ртищевского района, в Марксовском районе между Березовкой и Бородаевкой. Ушла под воду и насыпная плотина у села Березовка Балашовского района.
В Аткарском районе организованы две лодочные переправы.
В воде находятся 29 приусадебных участков и 2 жилых дома в Самойловском районе, из которых эвакуировали трех человек. Сотрудники МЧС организовали работу мобильных групп, в составе 19 человек, 8 единиц техники. Всего задействовано на оперативных выездах 105 человек и почти 50 машин.