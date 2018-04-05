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Студент спас казанский вуз от пожара, задув огонь
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Студент спас казанский вуз от пожара, задув огонь 

Мир24 24 минуты назад
В Татарстане студент в одиночку спас от пожара университет в Казани, сообщает телеканал «МИР 24».
Потушить пламя молодой человек смог лишь с помощью своих лёгких. Он просто задул пламя. Все произошло в столовой Казанского архитектурно-строительного университета. Из-за короткого замыкания загорелась электропроводка.
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Как видно на кадрах, снятых очевидцами, студент изо всех сил дует на пламя и пытается сбить его тряпкой. Огонь огрызается в ответ, но затем поддается. Кусок пластмассы плавится и падает на пол, а оставшееся пламя молодой человек задувает с одного раза.
К тому моменту как молодой человек силой своих легких уже справился с возможным пожаром, ему принесли огнетушитель.
Накануне пожар вспыхнул в магазине детских игрушек в Тюмени. Огонь охватил 3 тысячи кв. метров, никто не пострадал.
Еще возгорание произошло в московском ТЦ «Персей для детей». В результате один человек погиб и еще шестеро пострадали.
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