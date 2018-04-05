В регионах Дальнего Востока усилили меры безопасности из-за паводков

ТАСС , 5 апреля. Специалисты приступили к профилактическим мероприятиям по безаварийному пропуску паводковых вод в регионах Дальнего Востока, оперативные бригады МЧС сопровождят движение ледохода. В дальневосточных регионах созданы оперативные штабы региональных правительств, силами МЧС введен круглосуточный мониторинг противопаводковой ситуации.

В четверг в Хабаровском крае в районы отправилась первая из пяти сформированных МЧС оперативных групп. Специалисты на месте определят меры превентивного характера для предупреждения возможного подтопления жилых домов и построек рекой Хор. По мере вскрытия реки группа спасателей сопроводят движение ледохода вниз по течению для оперативного реагирования при возникновении заторов.

"Совместно с сотрудниками Дальневосточного УГМС в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю организован постоянный и круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, спланированы превентивные мероприятия, рассчитаны все риски по наихудшему сценарию возможного развития ситуации, уточнены планы применения сил и средств МЧС России и территориальных звеньев подсистемы РСЧС", — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.

Начались противопаводковые мероприятия и в Амурской области . Здесь в среду начались взрывные работы в верхнем течении Амура. Были проведены подрывы льда возле села Ушаково Шимановского района Работы по разрушению льда предстоит провести еще в трех местах возможного образования затора в трех районах области. Завершить подрывы планируем к 13 апреля, сообщает региональное управление МЧС.

Приморском крае , по данным краевого гидрометцентра, вскрытие рек проходит без чрезвычайных ситуаций. Наиболее интенсивный подъем отмечается на реках бассейна Уссури. На отдельных участках малых рек центральных районов отмечается незначительное подтопление пойменных участков без ущерба.