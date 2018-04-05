Два автомобиля горели в Нижнем Новгороде 4 апреля

Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, оба пожара произошли в Автозаводском районе.

Информация о первом из них поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 08:43. В результате пожара сгорел моторный отсек и передняя часть салона автомобиля на общей площади 2 кв. м. В тушении пожара были задействованы пять огнеборцев.

В 12:55 стало известно о загорании еще одного транспортного средства. Огнем были повреждены кабина и фургон автомобиля на общей площади 5 кв. м. Пожар был потушен при помощи четырех спасателей.

Напомним, десять человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде.