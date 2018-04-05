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Два автомобиля горели в Нижнем Новгороде 4 апреля
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Два автомобиля горели в Нижнем Новгороде 4 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, оба пожара произошли в Автозаводском районе.
Информация о первом из них поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 08:43. В результате пожара сгорел моторный отсек и передняя часть салона автомобиля на общей площади 2 кв. м. В тушении пожара были задействованы пять огнеборцев.
В 12:55 стало известно о загорании еще одного транспортного средства. Огнем были повреждены кабина и фургон автомобиля на общей площади 5 кв. м. Пожар был потушен при помощи четырех спасателей.
Напомним, десять человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде.
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