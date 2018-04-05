Ещё
В детском саду Владивостока сработала пожарная сигнализация
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В детском саду Владивостока сработала пожарная сигнализация 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В четверг утром, 5 апреля, во Владивостоке в детском саду № 150 на улице Сахалинской сработала пожарная сигнализация, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «ДПС-Контроль».
Сигал о происшествии поступил на пульт оперативного дежурного противопожарной службы города в восемь часов утра.
Спустя пять минут на место прибыли расчеты огнеборцев, которые установили, что за территорией сада произошло возгорание, дым от которого затянуло в форточку одного из помещений учреждения, после чего и сработала пожарная сигнализация.
A post shared by ДПС-Контроль [Приморье] 18+ (@dps__control) on Apr 4, 2018 at 3:33pm PDT
Primpress: последние новости
В Находке огнеборцы потушили частный жилой дом В МЧС рассказали подробности пожара в рейсовом автобусе в Приморье Приморье попало в список регионов, где может повториться «Зимняя вишня»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Скрипаля: «Найдена» секретная лаборатория РФ16
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение324
На пляже Таиланда нашли «Чужого»27
Новый облик Леонтьева шокировал Интернет19
Какой доход нужен семье для «нормальной жизни»21
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение