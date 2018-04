В детском саду Владивостока сработала пожарная сигнализация

В четверг утром, 5 апреля, во Владивостоке в детском саду № 150 на улице Сахалинской сработала пожарная сигнализация, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «ДПС-Контроль».

Сигал о происшествии поступил на пульт оперативного дежурного противопожарной службы города в восемь часов утра.

Спустя пять минут на место прибыли расчеты огнеборцев, которые установили, что за территорией сада произошло возгорание, дым от которого затянуло в форточку одного из помещений учреждения, после чего и сработала пожарная сигнализация.

