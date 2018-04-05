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Еще в одном районе Приморья ввели особый противопожарный режим
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Еще в одном районе Приморья ввели особый противопожарный режим 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели в Кавалеровском районе Приморья из-за повышения пожарной опасности, сообщает в четверг администрация края.
Ранее сообщалось, что со 2 апреля особой противопожарный режим был введен на территории Уссурийского городского округа.
"Постановлением администрации Кавалеровского района в среду, 4 апреля, на территории муниципалитета введен особый противопожарный режим", — говорится в сообщении.
По данным властей, для стабилизации обстановки в районе увеличены силы и средства для тушения лесных пожаров. Сегодня там работают 137 человек, в их числе — сотрудники «Приморской авиабазы», «Приморского лесничества», силы арендаторов лесных участков. В районе задействованы 26 единиц техники.
За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в Лесозаводском ГО, Дальнереченском, Кавалеровском, Михайловском, Надеждинском и Черниговском районах. Локализовано шесть пожаров в Кавалеровском, Ханкайском районах и Уссурийском ГО. На утро 5 апреля полыхают 11 лесных пожаров в Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Черниговском районах и Дальнегорском городском округе.
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