Еще в одном районе Приморья ввели особый противопожарный режим

ВЛАДИВОСТОК , 5 апр — РИА Новости . Особый противопожарный режим ввели в Кавалеровском районе Приморья из-за повышения пожарной опасности, сообщает в четверг администрация края.

Ранее сообщалось, что со 2 апреля особой противопожарный режим был введен на территории Уссурийского городского округа.

"Постановлением администрации Кавалеровского района в среду, 4 апреля, на территории муниципалитета введен особый противопожарный режим", — говорится в сообщении.

По данным властей, для стабилизации обстановки в районе увеличены силы и средства для тушения лесных пожаров. Сегодня там работают 137 человек, в их числе — сотрудники «Приморской авиабазы», «Приморского лесничества», силы арендаторов лесных участков. В районе задействованы 26 единиц техники.