СМИ: Сотрудники торговых центров отработают правила поведения во время ЧП

Сотрудников российских торговых центров обучат правилам поведения во время чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоговый документ заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно тексту документа, запланировано проведение «тактико-строевых занятий с персоналом организаций и учреждений», которые эксплуатируют «объекты с массовым пребыванием людей».

По данным издания, мероприятия будут проводиться под руководством представителей департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС , а также департамента надзорной деятельности и профилактической работы.

Отмечается, что персонал, работающий в местах массового скопления людей, будет обучен правилам использования средств противопожарной безопасности, поведения в условиях задымления, эвакуации посетителей торговых центров.

25 марта сообщалось, что в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.