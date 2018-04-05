Пожар в тюменском магазине игрушек ликвидирован

Тюмени спасатели потушили пожар в магазине детских товаров. Общая площадь возгорания составляет 3 тысячи квадратных метров, сообщает телеканал «МИР 24».

Огонь в торговом центре вспыхнул вскоре после полуночи по московскому времени. Очаг возгорания, по словам спасателей, находился на складе. Людей внутри, к счастью, не было.

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Локализовать возгорание пожарным удалось спустя полтора часа. Сейчас идет проливка конструкций. На месте работают около 70 человек и более 25 единиц техники.

В результате пожара никто не пострадал. В городе экологическая обстановка не нарушена, пожар не оказал негативного влияния на жизнедеятельность населения города. Причины расследует полиция.

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