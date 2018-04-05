Крупный пожар на территории тюменского магазина игрушек локализован

Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров.

городе Тюмени на улице Кремлевской в ночь на 5 апреля вспыхнул пожар. Возгорание произошло на территории магазина игрушек и охватило три тысячи квадратных метров.

— 05 апреля в 00 час 15 мин на улице Кремлевская в городе Тюмени произошел пожар в магазине игрушек Rich Family. В тушении пожара задействованы 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС , — сообщили в ведомстве.

Как рассказали в региональном МЧС, в ходе тушения огня численность личного состава была увеличена до 67 человек, специальной и вспомогательной техники МЧС — до 26 единиц.