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Крупный пожар на территории тюменского магазина игрушек локализован
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Крупный пожар на территории тюменского магазина игрушек локализован 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров.
В городе Тюмени на улице Кремлевской в ночь на 5 апреля вспыхнул пожар. Возгорание произошло на территории магазина игрушек и охватило три тысячи квадратных метров.
— 05 апреля в 00 час 15 мин на улице Кремлевская в городе Тюмени произошел пожар в магазине игрушек Rich Family. В тушении пожара задействованы 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС, — сообщили в ведомстве.
Как рассказали в региональном МЧС, в ходе тушения огня численность личного состава была увеличена до 67 человек, специальной и вспомогательной техники МЧС — до 26 единиц.
— Силами пожарного гарнизона пожар был локализован в 1:25 местного времени (23:25 мск), а общая площадь пожара составила более 3 тысячи квадратных метров. На месте пожара проведены замеры загрязнения воздуха Тюменской областной службой экстренного реагирования. Для оценки обстановки и проведения разведки применялся беспилотный летательный аппарат. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, — уточнили в МЧС по Тюменской области ТАСС.
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