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В Тюмени произошел пожар в магазине игрушек
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В Тюмени произошел пожар в магазине игрушек 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Площадь пожара в магазине игрушек Rich Family в Тюмени, по предварительным данным, составляет около 3 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального управления МЧС РФ.
Пожар произошел в 00.15 местного времени (22.15 мск среды) на улице Кремлевская. В тушении задействованы 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС.
"Около того", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, действительно ли площадь возгорания составляет 3 тысячи квадратных метров. Ранее о такой площади возгорания сообщалось на сайте телеканала РЕН ТВ.
По его словам, эта информация сейчас уточняется.
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