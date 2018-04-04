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Мэр Москвы навестил пострадавших во время пожара в ТЦ «Персей для детей»
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Мэр Москвы навестил пострадавших во время пожара в ТЦ «Персей для детей» 

ТАСС 8 часов назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где навестил пострадавших во время пожара в торговом центре «Персей для детей», передает корреспондент ТАСС с места событий.
Глава столичной администрации навестил сотрудника МЧС по имени Александр, который пострадал во время работы в торговом центре. Спасатель рассказал, что чувствует себя хорошо.
"Вы отсекали огонь, вы молодцы и очень здорово сработали. И ваши коллеги приехали в течение трех минут. Я думаю, все нормально будет [у вас со здоровьем]. Спасибо за героизм, успехов и выздоравливайте", — сказал Собянин.
В результате пожара в ТЦ «Персей для детей» на Малой Семеновской улице погиб один человек, шесть пожарных пострадали при тушении.
По данным департамента здравоохранения Москвы, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Никто из посетителей торгового центра не пострадал.
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