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В аэропорту Пулково сработала пожарная сигнализация
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В аэропорту Пулково сработала пожарная сигнализация 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Пожарная сигнализация сработала в петербургском аэропорту Пулково вечером в среду, люди были эвакуированы из зоны прибытия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», опасности возгорания нет.
"Сработал датчик пожарной сигнализации в зоне прибытия", — сказали в пресс-службе, подчеркнув, что весь терминал не эвакуировался.
Очевидцы отмечают, что в зоне прибытия скопилась большая толпа.
В ПулковеТАСС сообщили, что на выполнение рейсов ложное срабатывание сигнализации и последующая проверка не повлияли.
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