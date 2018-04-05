Спасатели эвакуируют 10 рыбаков из акватории Ладожского озера

"Поступила информация о том, что в акватории Ладожского озера 10 рыбаков-любителей не могут самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины", — сказали с пресс-службе.

В управлении также отметили, что к месту происшествия направились спасатели поисково-спасательного отряда «Новая Ладога» на катере на воздушной подушке и сотрудники отдела государственной инспекции по маломерным судам.