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Спасатели эвакуируют 10 рыбаков из акватории Ладожского озера
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Спасатели эвакуируют 10 рыбаков из акватории Ладожского озера 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасают 10 рыбаков в акватории Ладожского озера в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управление МЧС.
"Поступила информация о том, что в акватории Ладожского озера 10 рыбаков-любителей не могут самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины", — сказали с пресс-службе.
В управлении также отметили, что к месту происшествия направились спасатели поисково-спасательного отряда «Новая Ладога» на катере на воздушной подушке и сотрудники отдела государственной инспекции по маломерным судам.
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