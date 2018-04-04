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«Страшно, искры летят»: на 25-м лесозаводе сгорело облюбованное бездомными здание
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«Страшно, искры летят»: на 25-м лесозаводе сгорело облюбованное бездомными здание 

29.ru 15 минут назад
Фото: 29.ru
Сегодня вечером загорелось старое деревянное здание на улице Победы, 35 на 25-м лесозаводе. Деревяшка напротив магазина «Бристоль» полыхала так сильно, что жильцы ближайших домов боялись, не перекинется ли пламя на соседние дома.
— Страшно, искры летят, — написала в соцсетях местная жительница Ирина.
Пожар было видно издалека
На месте пожара, по словам очевидцев, работает не менее шести расчетов. Раньше здание использовали под административные нужды, потом тут расположилась шашлычка. Сейчас бесхозную постройку облюбовали бездомные.
— Почти сгорел… Пламени почти нет, тушат уже изнутри, — рассказала очевидец произошедшего Екатерина.
Пожар развивался стремительно
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