Во Владивостоке 30 рыбаков унесло на льдине в море. Их спасли

Никто не пострадал.

Рыбаки, которые 4 апреля застряли на оторвавшейся льдине в Амурском заливе, вышли на берег самостоятельно. Об этом передает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю

Четвертого апреля в 15:20 в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю поступила информация о том, что на ледовом поле в районе населённого пункта Береговое на полуострове Песчаный образовалась трещина до пяти метров, где находились более 30 рыбаков.

«К месту происшествия незамедлительно были направлены два катера на воздушной подушке Государственной инспекции по маломерным судам и Краевой поисково-спасательной службы. Всего было задействовано семь человек и три единицы техники. Находившиеся на льдине люди самостоятельно покинули её и вышли на берег, помощь спасателей не потребовалась. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Как уточняет инстаграм-паблик dpskontrol_125rus, на помощь рыбакам пришли жители Берегового, которые вывезли их на лодке.

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)

4 Апр 2018 в 12:26 PDT