Рыбака с обморожением доставили вертолетом в больницу в Петрозаводск

82-летний мужчина отправился на рыбалку с двумя товарищами на озеро Щукозеро, но попал в беду. Трое мужчина остановились в рыбацкой избушке на озере Щукозеро, расположенном в 9 км на восток от станции Тегозеро в Беломорском районе. Один из них — 1936 года рождения — обморозил ногу. Приятели пострадавшего вывезти самостоятельно его не смогли, поскольку из-за прошедших дождей снежный покров стал рыхлым и передвигаться по нему на снегоходах и лыжах стало невозможно. Утром 4 апреля рыбаки обратились за помощью в эвакуации в МЧС по Карелии

Как рассказали в ведомстве, для оказания помощи был направлен вертолет МИ-8, который в час дня вылетел из аэропорта «Пески». В это время сотрудники ГИМС Беломорского района доставили мужчину на берег поселка Сумпосад.

Там его осмотрели медики, которые поставили диагноз — обморожение нижних конечностей, вследствие чего было решено доставить рыбака в республиканскую больницу им. Баранова в Петрозаводск

— В 15:00 спасатели, прибывшие на борту МИ-8, доставили пострадавшего в вертолет и вылетели из поселка Сумпосад в город Петрозаводск,