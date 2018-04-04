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Рыбака с обморожением доставили вертолетом в больницу в Петрозаводск
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Рыбака с обморожением доставили вертолетом в больницу в Петрозаводск 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
82-летний мужчина отправился на рыбалку с двумя товарищами на озеро Щукозеро, но попал в беду. Трое мужчина остановились в рыбацкой избушке на озере Щукозеро, расположенном в 9 км на восток от станции Тегозеро в Беломорском районе. Один из них — 1936 года рождения — обморозил ногу. Приятели пострадавшего вывезти самостоятельно его не смогли, поскольку из-за прошедших дождей снежный покров стал рыхлым и передвигаться по нему на снегоходах и лыжах стало невозможно. Утром 4 апреля рыбаки обратились за помощью в эвакуации в МЧС по Карелии.
Как рассказали в ведомстве, для оказания помощи был направлен вертолет МИ-8, который в час дня вылетел из аэропорта «Пески». В это время сотрудники ГИМС Беломорского района доставили мужчину на берег поселка Сумпосад.
Там его осмотрели медики, которые поставили диагноз — обморожение нижних конечностей, вследствие чего было решено доставить рыбака в республиканскую больницу им. Баранова в Петрозаводск.
— В 15:00 спасатели, прибывшие на борту МИ-8, доставили пострадавшего в вертолет и вылетели из поселка Сумпосад в город Петрозаводск,
— сообщили в министерстве. Уточняется, что мужчину доставили в лечебное учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По материалам: ptzgovorit.ru
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