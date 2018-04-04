Кто должен контролировать соблюдение противопожарных правил в домах

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» многие россияне отправились осматривать свои дома. Увиденное пугает. В моем доме, например, шкафы для пожарных кранов оказались наглухо закрыты. Ключей нет. Ящики, которые удалось взломать, пусты. Внутри только поржавевший вентиль. Ни пожарных рукавов, ни огнетушителя. Увы, жаловаться в этой или подобной ситуации жильцы могут исключительно на самих себя. Пожарное оборудование, наравне с коридорами, лифтами и чердаками, относится к общему имуществу дома. То есть траты на его содержание также ложатся на плечи жильцов. Претензии к управляющей компании или ТСЖ можно предъявлять, если этот пункт был прописан в договоре и не выполнен. Можно еще жаловаться застройщику, если не вышел гарантийный пятилетний срок с момента сдачи дома в эксплуатацию.

Ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Института экономики города Дмитрий Гордеев одной из проблем называет размытость в Жилищном кодексе требований по пожарной безопасности. Теоретически госпожнадзор должен проверять многоэтажки раз в три года, но проверки нередко носят формальный характер. Минстрой внес еще одно предложение — проводить проверки на пожарную безопасность домов каждые пять лет. Ответственность за это решено возложить на региональных операторов капитального ремонта. При этом, по мнению Гордеева, жильцам по силам самим оценить уровень пожарной безопасности в доме выбранной ими самими комиссией по противопожарной безопасности или представителями совета дома.

Любой проверяющий зафиксирует только факт нарушения, скажем, отсутствие пожарного шланга, но вешать он его не станет, обращает внимание директор по развитию Центра урбанистики Московской школы управления «Сколково» Сергей Сиваев . Тут уже граждане должны сами решать, готовы они потратить деньги или нет. В среднем обслуживание пожарной сигнализации и регулярный осмотр общих коридоров на предмет их захламленности обходится в 45 тысяч рублей в месяц за дом.

В приведенном примере речь идет о специальной статье общедомовых расходов. Однако определенный противопожарный минимум должна выполнять и управляющая компания. В частности, не допускать эксплуатации проводов с нарушениями изоляции, предупреждать собственников, что нельзя хранить вещи в местах общего пользования и так далее. Если УК не делает и этого, жильцы имеют право пожаловаться в жилищную инспекцию, говорит исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина

Обслуживание пожарной сигнализации и регулярный осмотр коридоров обходится в 45 тысяч рублей

Пожалуй, самой серьезной проблемой эксперты называют незрелость россиян как собственников жилья. Люди по-прежнему ждут, что некто придет и все сделает за них. «Еще на этапе покупки граждане должны понимать, что приобретают в собственность не только квартиру, но и общедомовое имущество», — напоминает Дмитрий Гордеев. Другое дело, что охватить все нюансы обывателю очень трудно. В связи с этим Сергей Сиваев не исключил применение типовых договоров с УК, где будут прописаны в том числе меры пожарной безопасности.