В Челябинске закрыли нелегальный торговый центр

— По сути, это самовольная постройка, — пояснил «РГ» прокурор Калининского района Челябинска Игорь Рязанов . — Здание площадью более 15 тысяч квадратных метров до сих пор не введено в эксплуатацию. Зато периодически попадает в поле зрения надзорных органов из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности, в том числе из-за неработающих систем оповещения и сигнализации. Начиная с 2011 года мы приостанавливали его деятельность несколько раз. Однако владельцы устраняли недоделки и по истечении предусмотренных законом 90 суток открывали комплекс снова.

На сей раз ТРК закрыт всерьез и надолго. Прокуратура представила в суд документы о том, что нежилое здание ставили на учет в областном БТИ «без предъявления разрешения на строительство». Разрешения на ввод здания в эксплуатацию у собственника также не оказалось.

Как удалось выяснить «РГ», нарушений требований пожарной безопасности в ТРК на этот раз не выявлено. Его владельцы даже заказали независимую экспертизу, подтвердившую защищенность здания от ЧП и соответствие требованиям Госпожнадзора.

Теперь собственникам придется немало потрудиться, чтобы получить все разрешения на строительство и эксплуатацию. А до тех пор в ТРК оставили неопечатанным только технический выход для вывоза товара и доступа охраны.

Напомним, после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли десятки людей, в том числе дети, начались массовые проверки торговых центров.

А как у соседей?

В прокуратуре Свердловской области рассказали о первых итогах проверок ТЦ. Серьезных санкций пока не последовало, но нарушения обнаружены практически везде. Сотрудники надзорного ведомства посетили 26 торговых центров Екатеринбурга и крупных городов региона. Окончательные выводы сделаны по семи ("Карнавал", «Мегаполис», «Свердловск», «Радуга-парк», «Аида», «Гулливер», «Комсомолл»). Почти в каждом — системные неполадки: от отсутствия схем и знаков путей эвакуации до захламленности запасных выходов.

— В ТРЦ «Свердловск» торговые павильоны практически перекрывают пути эвакуации, а звук у пожарной сигнализации настолько слабый, что не во всех местах центра ее слышно, при том что огонь может распространиться очень быстро: в отделке помещений использованы горючие материалы. В «Аиде» и «Гулливере» в пожарных коробах нет ни огнетушителей, ни пожарных рукавов, выходы захламлены, — отметили в пресс-службе прокуратуры.

По-видимому, во многих ТРЦ функционирование системы безопасности давно не проверяли. Например, в екатеринбургском детском центре «Планета ИГРиК» при нажатии на кнопку пожарной сигнализации эвакуационные двери открылись на полторы минуты позже нормативного времени. Кроме того, ревизоры отметили: ширина центрального прохода из игровой зоны на 10 сантиметров меньше, чем положено, а дверь на путях эвакуации оказалась заблокирована.

После обнародования итогов проверки на сайте детского центра появилась информация о том, что в «Планете ИГРиК» действует отлаженная система безопасности и сотрудники «несут ответственность за жизнь посетителей». Остается надеяться, что все недостатки владельцы центра устранят и не на словах обеспечат безопасность ребятишек.