Условные пожары в Доме ребенка и областной больнице ликвидировали сегодня огнеборцы

Масштабные учения в учреждениях с массовым пребыванием людей прошли сегодня в Вологде . Звук сирен услышали на гинекологическом отделении в областной больнице, в корпусе на Советском проспекте и в лор-отделении на ул. Лечебной, 17.

По легенде на втором этаже лор-отделения вспыхнула столовая. Персонал и больные были оперативно эвакуированы, спасателей ждали не более 5 минут.

«Пожарные уложились в технический регламент. Также было организовано взаимодействие с администрацией больницы. Спасатели уточнили место пожара, количество эвакуированных и дальше произвели необходимые действия: включили дыхательные аппараты, произвели проверку помещений, ликвидацию условного возгорания», — рассказал заместитель начальника второй пожарной спасательной части по охране г. Вологды Максим Остапчук.

Больница — социально значимый объект, и при возникновении реального возгорания сюда приедут 8 пожарных машин. В соответствии с требованиями подобные учения ежеквартально проходят в каждом медучреждении. Тренировки проводятся с непосредственной эвакуацией больных.

«Со стороны Территориального центра медицины и катастроф Вологодской области отработан и применен в действие типовой план проведения учений по ликвидации последствий пожара на отделениях медучреждений. Он распространен во всех медучреждениях области, и как показала сегодняшняя тренировка, практические результаты достигнуты», — пояснил директор Территориального центра медицины и катастроф Вологодской области Александр Носов

Прибыли сегодня пожарные и в Дом малютки на ул. Комсомольскую, 61. По легенде возгорание произошло на втором этаже в группе, находящейся во втором корпусе учреждения.

«По вызову выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии наблюдалось открытое горение со второго этажа, был подтвержден номер вызова 2. Все силы и средства были брошены на спасение детей и поиск очага пожара», — прокомментировал и. о. начальника третьей пожарно-спасательной части Игорь Хенерин.

На условный вызов пожарные прибыли в течение 3,5 минуты. Отработали и спасение пострадавших — ими стали сотрудники Дома ребенка. Одного вынесли на носилках, другой смог передвигаться самостоятельно в специальном спасательном капюшоне. Детей будить не стали, учения проводились в тихий час. Однако если бы пожар случился в реальности, действия персонала были бы слаженными, утверждают сотрудники учреждения.

«Для большей эффективности у нас закреплен персонал из тех корпусов, где возгорания нет. Один человек остается со своими детьми, остальные бегут и помогают эвакуировать корпус, где произошло возгорание», — рассказал специалист по охране труда Виктор Шкрув.

Сегодня все учения прошли без нареканий, подобные условные вызовы поступают на пульт спасателей раз в месяц. Возгоранию присваивается уровень сложности и в соответствии с этим спасатели отрабатывают необходимые действия.