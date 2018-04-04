Пожарная сигнализация сработала еще в одном столичном торговом центре

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В деле о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели

Спасатели уточнили данные о пострадавших в результате пожара в столичном ТЦ

ТЦ "Афимолл-Сити" в Москве эвакуировали после сигнала о пожаре - источник