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Пожарная сигнализация сработала еще в одном столичном торговом центре
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Пожарная сигнализация сработала еще в одном столичном торговом центре 

Авторадио 1 час назад
Дежурные подразделения спасателей выехали в торговый центр на западе Москвы. Там сработал сигнал о пожаре. Об этом РИА Новости рассказал представитель столичного главка МЧС. По его словам, речь идет о торговом центре на улице Рябиновая. Это уже не первое подобное ЧП за сегодняшний день в столице. Ранее пожар произошел в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы. Один человек погиб, пострадали шестеро спасателей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Из здания эвакуировали 600 человек.
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