В торговых центрах Одинцовского района обнаружили заблокированные эвакуационные выходы

В результате проверок торговых центров Одинцовского района выявили заблокированные эвакуационные выходы, отсутствие огнетушителей, неисправность систем пожаротушения и оповещения, некомпетентность персонала, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

В первые дни апреля проинспектировали на предмет пожарной безопасности четыре торговых центра: «Вегас-Кунцево», два «Атласа» и торговый комплекс «Можайский двор».

«Нарушения были обнаружены во всех торговых центрах, за исключением ТЦ «Вегас». Если провести анализ, то самая неблагоприятная ситуация в торговом комплексе «Можайский двор», — сказал начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области по Одинцовскому району Владимир Сторожук.

Как заявил глава Одинцовского района Андрей Иванов , в настоящее время в муниципалитете проводятся масштабные проверки торговых и социальных объектов, уже выявлено множество мелких и серьезных нарушений.

Он отметил плохую подготовку сотрудников к пожарным угрозам.

«Важно, чтобы работники как коммерческих, так и государственных учреждений четко знали, что делать в случае ЧС. Это должны понимать и посетители этих учреждений — как взрослые люди, так и дети», — отметил глава района.

В муниципалитете расположено 95 объектов культуры, 10 — спорта, 123 учреждения образования, где в настоящее время проводятся проверки пожарной безопасности ведомственной комиссией. Межведомственная комиссия состоит из представителей Одинцовской городской прокуратуры , полиции, МЧС, Госстройнадзора, а также представителей администрации района.

Глава района особо отметил, что задачи по пожарной безопасности решаются повседневно. Иванов поручил продолжить работу по проверке ведомственных учреждений по вопросам пожарной безопасности, организовать оперативное устранение выявленных нарушений и недостатков, а также проведение тренировок на объектах.