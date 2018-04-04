В регионах Урала сократилось финансирование лесного хозяйства

Специалисты отмечают: год будет непростой. В регионах на три процента уменьшилось общее количество сил и средств лесоохраны, остро ощущается недостаток финансов. На лесное хозяйство в Уральском округе из федерального бюджета предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей, из бюджетов субъектов — 2,6 миллиарда, в том числе на противопожарные мероприятия направлено 21 и 78 процентов соответственно. Но денег все равно не хватает. Как рассказал на окружном совещании в Кургане начальник главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов , в этом году региону неожиданно на 20 процентов сократили финансирование из федерального бюджета — с 249 до 196 миллионов рублей. По его словам, сумму урезали почти половине субъектов РФ , тогда как другим, наоборот, прибавили. Чиновники ссылаются на новую методику. По словам замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаила Клинова, суть в том, что нормативы затрат на те или иные виды работ утверждают субъекты РФ: тот, кто их завысил, в итоге получает больше денег.

— С этим пока ничего не поделать, методика начала работать, — констатировал чиновник. — Не могу сказать, что она идеальна. Нормативы затрат должны быть обоснованны, над совершенствованием этого механизма специалисты работают.

Вообще же, по словам Клинова, чтобы получать больше средств, нужно, чтобы доходы от лесного хозяйства превышали расходы на него бюджетов всех уровней.

Помимо подхода к финансированию ведомство изменило тактику и стратегию борьбы с пожарами: на нее будут направлять силы и средства, в том числе из федерального резерва, не тогда, когда угроза распространения огня уже перешла в разряд чрезвычайной ситуации, а как можно раньше — в этом случае и затраты на их ликвидацию окажутся ниже.

По данным департамента лесного хозяйства по УрФО, ущерб от лесных пожаров в прошлом году составил более трех миллиардов рублей, 70 процентов этой суммы приходится на Челябинскую область и Ямал.

В этом году обстановка может осложниться тем, что в самый жаркий период лета (в конце июня — начале июля) малая авиация будет задействована на обеспечении безопасности чемпионата мира по футболу. Между тем 96,8 процента общей площади земель лесного фонда Уральского округа относится к зоне лесоавиационных работ. В 2017 году более 45 процентов лесных пожаров обнаружено именно с помощью авиации, особенно на отдаленных и малонаселенных территориях: в Югре — 100 процентов, на Ямале — около 80.

По информации Сибирского регионального центра МЧС (УрФО теперь в его зоне ответственности), количество возгораний в пятикилометровой зоне вблизи населенных пунктов в 2017 году увеличилось на 40 процентов, а площадь, пройденная огнем, — на 70. При этом 67 процентов лесных пожаров на землях, не входящих в лесной фонд, произошло в прошлом году по вине местного населения. Так что, памятуя о низком финансировании, видимо, стоит активнее пополнять бюджет за счет штрафов с тех, кто нарушает противопожарный режим — глядишь, и возгораний станет меньше.