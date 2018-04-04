Посетителей и сотрудников гипермаркета на западе Москвы эвакуировали из-за прорыва трубы

Инцидент произошел на Рябиновой улице.

В среду, 4 апреля, посетителей и сотрудников расположенного в столичном районе Очаково-Матвеевское гипермаркета эвакуировали в связи с прорывом трубы.

Уточняется, что инцидент произошел в доме 54 на Рябиновой улице.

— Сработала пожарная сигнализация из-за прорыва трубы с горячей водой. В здании произведена эвакуация, — сообщили в экстренных службах города.

По данным агентства городских новостей «Москва», специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС не подтвердили информацию о возгорании в здании гипермаркета.

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