Собянин поговорил со спасателем, пострадавшим при тушении ТЦ «Персей»

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ездил в НИИ Склифосовского, где побеседовал с главным врачом и одним из спасателей, пострадавшим при тушении пожара в ТЦ «Персей» на востоке столицы.

Пожар на складе в торговом центре «Персей для детей» произошел в среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Один из них находится в тяжелом состоянии, другие в состоянии средней тяжести. По словам начальника столичного главка МЧС Ильи Денисова, пожарные могли пострадать от «комбинированного воздействия тепла и дыма».

"Ездил в Склиф. Поговорил с главным врачом и одним из пострадавших спасателей. У двоих ребят состояние тяжелое, но будем надеяться, что все будет хорошо", — написал он в Twitter.

Ездил в Склиф. Поговорил с главным врачом и одним из пострадавших спасателей. У двоих ребят состояние тяжелое, но будем надеяться, что все будет хорошо.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 апреля 2018 г.

ТЦ «Персей для детей» горит на востоке Москвы. Кадры с места ЧП