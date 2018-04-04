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Собянин поговорил со спасателем, пострадавшим при тушении ТЦ «Персей»
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Собянин поговорил со спасателем, пострадавшим при тушении ТЦ «Персей» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ездил в НИИ Склифосовского, где побеседовал с главным врачом и одним из спасателей, пострадавшим при тушении пожара в ТЦ «Персей» на востоке столицы.
Пожар на складе в торговом центре «Персей для детей» произошел в среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Один из них находится в тяжелом состоянии, другие в состоянии средней тяжести. По словам начальника столичного главка МЧС Ильи Денисова, пожарные могли пострадать от «комбинированного воздействия тепла и дыма».
"Ездил в Склиф. Поговорил с главным врачом и одним из пострадавших спасателей. У двоих ребят состояние тяжелое, но будем надеяться, что все будет хорошо", — написал он в Twitter.
Ездил в Склиф. Поговорил с главным врачом и одним из пострадавших спасателей. У двоих ребят состояние тяжелое, но будем надеяться, что все будет хорошо.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 апреля 2018 г.
ТЦ «Персей для детей» горит на востоке Москвы. Кадры с места ЧП
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