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«Нужно делать максимум, чтобы избежать тяжелых последствий»: Роман Терюшков об антитеррористических учениях в Истре
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«Нужно делать максимум, чтобы избежать тяжелых последствий»: Роман Терюшков об антитеррористических учениях в Истре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На базе лыжной спортивной школы «Истина» в Истринском районе прошла плановая антитеррористическая тренировка. В ходе учений были отработаны действия сотрудников комплекса в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Сначала участники мероприятия прослушали теоретическую часть, а затем приступили к практической, в ходе которой было смоделировано внештатное происшествие. По сценарию, сотрудники базы обнаружили бесхозный подозрительный пакет, об этом было доложено руководству и компетентным органам. Затем была проведена эвакуация, а также проверена работа правоохранительных органов, пожарных расчетов и медиков.
Подобные тренировки помогают всем заинтересованным сторонам подготовить, скоординировать и определить план действия, а также предотвратить панику при возникновении чрезвычайной ситуации. Проведение таких профилактических мероприятий позволяет минимизировать возможный ущерб от подобных ЧП.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отмечает, что на всех спортивных объектах Московской области большое внимание уделяется безопасности.
На базе лыжной спортивной школы «Истина» прошла плановая антитеррористическая тренировка, в ходе которой на практике были отработаны вопросы предупреждения, ликвидации и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе и при возникновении пожара. На мероприятии были задействованы представители МВД, МЧС, Росгвардии, Медицины катастроф и другие службы, которые обязаны реагировать при возникновении чрезвычайной ситуации. Быть готовым к ЧП на 100% нельзя: всегда есть угроза стихии, человеческий фактор. Тем не менее, нужно делать максимум, для того, чтобы избежать тяжелых последствий. И это наша задача
— Роман Терюшков.
Ранее сообщалось, что в спортивной школе олимпийского резерва «Истина» провели антитеррористические учения. По легенде, в здании обнаружили «бомбу». Сотрудников пришлось эвакуировать, на место вызвали саперов. На примере условного пожара продемонстрировали и эвакуацию людей из горящего здания.
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