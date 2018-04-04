«Нужно делать максимум, чтобы избежать тяжелых последствий»: Роман Терюшков об антитеррористических учениях в Истре

На базе лыжной спортивной школы «Истина» в Истринском районе прошла плановая антитеррористическая тренировка. В ходе учений были отработаны действия сотрудников комплекса в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сначала участники мероприятия прослушали теоретическую часть, а затем приступили к практической, в ходе которой было смоделировано внештатное происшествие. По сценарию, сотрудники базы обнаружили бесхозный подозрительный пакет, об этом было доложено руководству и компетентным органам. Затем была проведена эвакуация, а также проверена работа правоохранительных органов , пожарных расчетов и медиков.

Подобные тренировки помогают всем заинтересованным сторонам подготовить, скоординировать и определить план действия, а также предотвратить панику при возникновении чрезвычайной ситуации. Проведение таких профилактических мероприятий позволяет минимизировать возможный ущерб от подобных ЧП.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отмечает, что на всех спортивных объектах Московской области большое внимание уделяется безопасности.

На базе лыжной спортивной школы «Истина» прошла плановая антитеррористическая тренировка, в ходе которой на практике были отработаны вопросы предупреждения, ликвидации и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе и при возникновении пожара. На мероприятии были задействованы представители МВД, МЧС , Росгвардии, Медицины катастроф и другие службы, которые обязаны реагировать при возникновении чрезвычайной ситуации. Быть готовым к ЧП на 100% нельзя: всегда есть угроза стихии, человеческий фактор. Тем не менее, нужно делать максимум, для того, чтобы избежать тяжелых последствий. И это наша задача

— Роман Терюшков.

Ранее сообщалось, что в спортивной школе олимпийского резерва «Истина» провели антитеррористические учения. По легенде, в здании обнаружили «бомбу». Сотрудников пришлось эвакуировать, на место вызвали саперов. На примере условного пожара продемонстрировали и эвакуацию людей из горящего здания.