Антитеррористическую тренировку провели на лыжной базе в городском округе Истра

«На базе лыжной спортивной школы «Истина» прошла плановая антитеррористическая тренировка, в ходе которой на практике были отработаны вопросы предупреждения, ликвидации и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе и при возникновении пожара», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

Сначала участники мероприятия прослушали теоретическую часть, а затем приступили к практической. По сценарию сотрудники базы обнаружили бесхозный подозрительный пакет, об этом было доложено руководству и компетентным органам. Затем была проведена эвакуация, а также проверена работа правоохранительных органов , пожарных расчетов и медиков.

«На мероприятии были задействованы представители МВД, МЧС , Росгвардии, медицины катастроф и другие службы, которые обязаны реагировать при возникновении чрезвычайной ситуации. Быть готовым к ЧП на 100% нельзя: всегда есть угроза стихии, человеческий фактор. Тем не менее, нужно делать максимум для того, чтобы избежать тяжелых последствий. И это наша задача», — добавил министр.

В сообщении отмечается, что подобные тренировки помогают всем заинтересованным сторонам подготовить, скоординировать и определить план действий, а также предотвратить панику при возникновении чрезвычайной ситуации. Проведение таких профилактических мероприятий позволит минимизировать возможный ущерб от ЧП.

Особое внимание пожарной безопасности в торговых центрах и местах массового скопления людей стали уделять после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в воскресенье было много детей. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.