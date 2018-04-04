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Антитеррористическую тренировку провели на лыжной базе в городском округе Истра
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Антитеррористическую тренировку провели на лыжной базе в городском округе Истра 

РИАМО 13 минут назад
Фото: РИАМО
На лыжной базе спортивной школы «Истина», расположенной в деревне Головино подмосковного городского округа Истра, состоялась антитеррористическая тренировка, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«На базе лыжной спортивной школы «Истина» прошла плановая антитеррористическая тренировка, в ходе которой на практике были отработаны вопросы предупреждения, ликвидации и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе и при возникновении пожара», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Сначала участники мероприятия прослушали теоретическую часть, а затем приступили к практической. По сценарию сотрудники базы обнаружили бесхозный подозрительный пакет, об этом было доложено руководству и компетентным органам. Затем была проведена эвакуация, а также проверена работа правоохранительных органов, пожарных расчетов и медиков.
«На мероприятии были задействованы представители МВД, МЧС, Росгвардии, медицины катастроф и другие службы, которые обязаны реагировать при возникновении чрезвычайной ситуации. Быть готовым к ЧП на 100% нельзя: всегда есть угроза стихии, человеческий фактор. Тем не менее, нужно делать максимум для того, чтобы избежать тяжелых последствий. И это наша задача», — добавил министр.
В сообщении отмечается, что подобные тренировки помогают всем заинтересованным сторонам подготовить, скоординировать и определить план действий, а также предотвратить панику при возникновении чрезвычайной ситуации. Проведение таких профилактических мероприятий позволит минимизировать возможный ущерб от ЧП.
Особое внимание пожарной безопасности в торговых центрах и местах массового скопления людей стали уделять после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в воскресенье было много детей. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Кроме того, в среду в Москве произошло возгорание в торговом центре «Персей для детей». Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Один человек погиб, шестеро пожарных ранены. Из здания эвакуировали 600 человек.
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